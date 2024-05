Concert a La Boîte de Marina BBface & The Beatroots

Després d’un llarg silenci, Marina BBface & The Beatroots presentaran demà a La Boîte (23.00 hores) el seu nou treball Journey, més personal i madur com “un huracà de soul i funk amb molta ànima”. La banda està formada per Marina BBface a la veu i frontwoman; Oriol Pidelaserra, teclats; Joan Vigo, baix, Álex Zayas, guitarra; i Sergi Torrents, bateria. El nou àlbum és un camí personal de la cantant en el qual plasma cançó rere cançó diferents etapes com la maternitat, la separació, una nova vida i la superació.

La sortida al mercat del primer EP el 2014 Time To Begin de Marina BBface & The Beatroots va ser el tret de sortida de la formació. El 2016, amb l’àlbum Still Beating, es van consolidar com un dels projectes de referència de l’escena de la música negra estatal, i el 2017 van llançar How Far You Can Go, en una edició limitada en vinil, amb el qual van rodar per tota la Península amb una bona acollida. Després d’un llarg silenci, han tornat “amb ganes de menjar-se el món” i prometen que el nou treball “serà un abans i un després” i “no deixarà ningú indiferent”.