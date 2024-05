La Fira de Titelles aixeca el teló

La Fira de Titelles de Lleida va aixecar ahir el teló d’una edició festiva per celebrar el 35è aniversari i fins diumenge oferirà més d’un centenar de funcions en una vintena d’espais interiors i exteriors de la ciutat a càrrec de 33 companyies. En total, seran 35 propostes, el número màgic que commemora el festival, que recupera el quart dia després de diversos anys. Sobre això, un dels responsables del Centre de Titelles, Oriol Ferre, va assenyalar ahir que ja valoraran si “aquest quart dia ha vingut per quedar-se”. I un altre regal que el certamen ha volgut fer en aquesta especial ocasió és la instal·lació-espectacle La ciutat de les llums, de l’artista hispanoxilè David Zuazola, que ahir es va presentar al Museu de Lleida i que s’estrenarà avui. És la primera vegada que s’estrena a Catalunya i que es fa en un museu. En aquest projecte han col·laborat més de 600 persones i l’objectiu és donar una visió unificada de la ciutat i servir també de memòria per explicar-ne el passat, el present i el futur.

La construcció de l’escenografia ha comptat amb la participació de la UdL, de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara de Tàrrega i de centenars d’alumnes de Primària de col·legis de Lleida, que han construït la seua casa, de la Coral Shalom i de la Fundació Aspros, entre d’altres.La ciutat de les llums oferirà cinc representacions entre avui, demà i diumenge i fins al 19 de maig s’aniran alternant les representacions amb l’obertura per a visites. A més, en la Nit dels Museus, el 18 de maig, es faran dos representacions.A la tarda, la plaça de la Llotja va acollir l’espectacle Rhinos de Zum-Zum Teatre i, tot seguit, va tenir lloc a la sala Ricard Viñes de la Llotja l’espectacle inaugural Dracula-Lucy’s Dream, que es va estrenar a Catalunya amb una adaptació visual “molt potent” del mite que se centra en les dones a càrrec de la companyia franconoruega Plexus Polaire. La programació continuarà avui amb 17 sessions. Per una altra banda, la Fira de Titelles arribarà diumenge a la Mercantil de Balaguer amb Piuma i Variations de la companyia Filippo Maritonette.

El festival rebrà la visita de més de 300 professionals i preveu més de 40.000 espectadors

Una altra de les activitats destacades d’ahir va ser la presentació del llibre Del llapis a l’escenari de Joan-Andreu Vallvé, alma mater de la Fira de Titelles i del Centre de Titelles de Lleida. A l’obra, amb més d’un miler d’il·lustracions, Vallvé repassa els seus més de 50 anys de trajectòria al món dels titelles, de les arts escèniques i de tots els seus espectacles. Acompanyat per Eulàlia Pagès, de Pagès Editors, i l’escriptor Pep Tort, Vallvé va parlar de la influència artística “sempre optimista” dels seus pares, i de la seua passió pel dibuix, que li va servir per “veure els espectacles abans que naixessin”. També va recordar el seu pas per l’Institut del Teatre, on va formar l’escola de titelles, i la creació del Centre de Titelles de Lleida amb la seua dona Julieta Agustí, que va morir en un accident el 2012. “He fet el meu camí amb un llapis a la mà”, va assegurar, alhora que va remarcar la importància del relleu generacional de les seues creacions. “Cal donar pas a les noves generacions”, va destacar.