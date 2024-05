Gloria Martín presenta 'Cuello de cisne' a la seu dels Armats

detail.info.publicated M.C.E. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Magatzem de Cultura d’Els Armats de Lleida acollirà demà a les 20.00 h la presentació de Cuello de cisne (Editorial Maluma), la sisena novel·la de l’escriptora lleidatana Gloria Martín i la portada de la qual està il·lustrada per la seua filla, Montse Martín. L’obra, inspirada en el paisatge lleidatà, tracta temes tan transcendentals com la solitud o l’homosexualitat en la vellesa.

“El que volia reivindicar amb Cuello de cisne és que es pot començar de zero a qualsevol edat. Qualsevol circumstància sobtada et pot fer canviar la visió de la vida. Un vell també és capaç d’enamorar-se, practicar sexe o trencar prejudicis com pot ser l’homosexualitat”, explica Martín, que abans de dedicar-se de ple a la literatura va gravar cinc discos com a cantautora. L’escriptora destaca com les expressions artístiques poden donar una visió més complexa del fet d’envellir i ajuden a trencar les connotacions negatives associades amb la vellesa. L’acte de demà estarà conduït per José Antonio García i també comptarà amb la intervenció de l’actriu Encarna Peinado.