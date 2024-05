La història del còmic, el novè art

Des que el caricaturista suís Rodolphe Töpffer va dibuixar una sèrie de divertides historietes per als seus estudiants a mitjans del segle XIX i, més tard, el dibuixant Richard Felton Outcault va crear el cèlebre globus a les historietes de The Yellow Kid (1895-1898), el còmic ha constituït un mirall de la realitat capaç de reflectir els canvis de la societat i els models d’imaginació. Aquesta última obra és precisament el punt de partida de l’exposició Còmic. Somnis i història que, des d’ahir i fins al 28 de juliol, ofereix el CaixaForum Lleida a tall de viatge per la història del còmic occidental des dels seus orígens en la premsa dels Estats Units fins a l’actualitat. Per a això mostra 144 originals excepcionals de dibuixants de la talla de Winsor McCay (Little Nemo in Slumberland), Hergé (Tintín), Elizie Crisler Segar (Popeye), Harold Foster (El Príncep valent i Tarzan), Mick Mignola (X-Men Classics), Francisco Ibáñez (Mortadel·lo i Filemó), Quino (Mafalda) o Jack Kirby (Capità Amèrica, Els Quatre Fantàstics), entre altres historietistes cèlebres. El periodista Vicent Sanchis, assessor de la mostra, va incidir en el gran valor artístic i històric de les vinyetes, consideres avui dia com el novè art després de la fotografia. “És molt difícil reproduir la història del còmic des dels inicis ja que, abans de la dècada dels seixanta, ni els editors ni autors no donaven valor a aquestes creacions i la gran majoria d’originals es van destruir. El cert és que els còmics expliquen la nostra història i els canvis socials, per això és tan important preservar-los”, va dir Sanchis, i alhora va va reivindicar la creació d’un museu nacional del còmic.