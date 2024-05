Primeres pinzellades a Penelles

detail.info.publicated M.C.E. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els nou artistes locals i internacionals que participen en la novena edició del Gargar Festival de Murals i Art Rural de Penelles ja han desplegat els seus esprais i pinzells per posar color a aquest municipi de la Noguera. La gran protagonista d’aquest any és la il·lustradora Pilarín Bayés (Vic, 1941), que ahir al matí feia les primeres pinzellades al seu mural de sis metres a la plaça de l’Església Vella. La seua creació se sumarà a les d’Anetta Lukjano, Kogaone, Irene López León, Isaac Mahow, Dirty, Cisco Ksl, Sermon i Sonia Alins, que des de dijous ja treballen en les seues respectives obres d’hiperrealisme, art abstracte o figuratiu. “Estem molt contents per aquest gran equip d’artistes”, va valorar l’organització del festival, mentre que va assenyalar que després d’aquesta edició els carrers i places del municipi comptaran amb un total de 150 obres d’art urbà, un autèntic museu a l’aire lliure. El Gargar festival havia d’arrancar oficialment ahir a la nit −un dia abans del que és habitual− amb un espectacle de monòlegs que hores abans havia venut 130 entrades. Els dies de més rellevància del certamen seran aquest cap de setmana, quan les intervencions artístiques es complementaran amb exposicions, tallers, música en viu, mercat de productes artesans i gastronomia.