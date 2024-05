Tres aniversaris lleidatans el 2025

El 2025 es compliran 150 anys del naixement del pianista lleidatà Ricard Viñes, el centenari de l’activista social pallaresa Conxita Grangé i els 50 de la mort de l’historiador de Cervera Agustí Duran i Sanpere. Les tres personalitats lleidatanes formen part de la llista de 18 esdeveniments i personatges que la Generalitat commemorarà de forma oficial al llarg de l’any que ve i que va aprovar ahir el Govern. El mil·lenari de la fundació del monestir de Montserrat; els centenaris dels compositors Juli Garreta i Josep Cercós, de l’escriptor i periodista Francesc Candel i de l’arquitecte i urbanista Oriol Bohigas; i els 50 anys de la mort de la soprano Concepció Badia i de la celebració del Congrés de Cultura Catalana són altres commemoracions aprovades pel Govern per al 2025 (vegeu la llista a la dreta).

Ricard Viñes, format musicalment a Barcelona (des que tenia 10 anys) i més endavant a París, va triomfar a tot Europa com a intèrpret i divulgador de la música contemporània francesa i espanyola. Va ser gran amic de Maurice Ravel, Claude Debussy i Manuel de Falla, que li va dedicar l’obra Noches en los jardines de España. Per la seua part, la pallaresa Conxita Grangé va lluitar des de molt jove contra el feixisme. El maig del 1944 va ser detinguda per la Gestapo i deportada a Alemanya. Després de passar pel camp de concentració de Dachau, va ser internada a Ravensbrück, on va estar un any fins al final de la II Guerra Mundial. Grangé va dedicar tota la seua vida a explicar la seua experiència als més joves per mantenir viva la memòria de la dones deportades. Finalment, l’historiador, arqueòleg, arxiver i museòleg de Cervera Agustí Duran i Sanpere va ser un humanista i difusor de polítiques culturals. Va dirigir el Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona o el Museu Comarcal de Cervera, entre altres institucions