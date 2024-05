Arianna Savall obrirà el Festival dels Pirineus a la Seu

La soprano i arpista catalana Arianna Savall –filla del violagambista Jordi Savall– protagonitzarà el 5 de juliol a la catedral de la Seu d’Urgell el concert inaugural de la tretzena edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus (Femap). La filla del prestigiós violagambista d’Igualada Jordi Savall liderarà el conjunt Hirundo Maris –també amb el tenor i instrumentista noruec Peter Udlan Johansen– i, al costat de la formació Noctes Cor de Cambra, interpretarà un programa amb El Cant de la Sibil·la (en les versions polifòniques originàries de Barcelona i Girona) i la balada medieval noruega Draumkvedet, el “poema del somni”. El festival va anunciar ahir que ja es poden comprar les entrades anticipades i packs turístics per als 54 concerts de 24 grups diferents de la programació –que pot consultar-se al web www.femap.cat–, amb tarifa general de 16 € i descomptes per a diversos col·lectius (13 €). El certamen viatjarà per quaranta municipis, repartits entre el Pirineu de Catalunya, Andorra i el sud de França, amb quatre noves incorporacions: Peramola (Alt Urgell), el Pont de Suert (Alta Ribagorça) i Campdevànol i Planoles (Ripollès).

Val a recordar que més d’una trentena de les 54 cites musicals del Femap es repartiran per les comarques pirinenques de Lleida.