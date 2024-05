L'OJC infantil s'estrena al monestir de les Avellanes

La formació infantil de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC) s’estrenarà diumenge en concert al monestir de les Avellanes, amb una actuació a les 12.30, que es repetirà el dia 19 al Teatre Comarcal de Solsona. En aquesta cita, participaran els 52 joves alumnes seleccionats aquest curs per l’OJC en aquest projecte acadèmic de formació de nous intèrprets. L’OITL (sigles de l’orquestra infantil Julià Carbonell de les Terres de Lleida) està dirigida pel director, pianista i compositor Jordi Castellà.

Els 52 joves estudiants de música de diversos punts de la geografia lleidatana ja han assajat en els últims mesos en trobades a Castellserà, Ivars d’Urgell i Granyena de Segarra, a més d’assajos parcials per seccions al costat dels professors de l’OJC. La plantilla està formada per instruments clàssics d’una orquestra simfònica, a més d’altres com el saxo, l’acordió o la guitarra clàssica. Demà dissabte interpretaran el programa La Terra, el cinema i la tradició, amb temes de pel·lícules populars com Harry Potter o Missió Impossible i clàssics de compositors com Beethoven.