Minguell dona al Diocesà de Tarragona una pintura al fresc

L’artista de Tàrrega Josep Minguell va fer entrega ahir a la tarda al Museu Diocesà de Tarragona d’una pintura mural al fresc creada especialment per a aquesta pinacoteca i traspassada posteriorment a una tela després d’arrancar-la de la paret en la qual l’havia creat per mitjà de la tècnica centenària de l’strappo, utilitzada en les primeres dècades del segle XX per als arrancaments de les pintures murals de les esglésies romàniques del Pirineu de Lleida. L’obra, titulada Resurrecció, és la primera d’aquest artista especialitzat en pintura mural al fresc amb què comptarà el museu i s’integrarà a una nova secció que aquest centre dedica a l’art contemporani sacre de l’arxidiòcesi de Tarragona. Amb aquesta donació, Minguell estreny també llaços amb les comarques de Tarragona, on ha executat ja diverses pintures al fresc a les esglésies i ermites de Sant Joan de Reus, Sant Miquel de Mont-roig del Camp, Santa Coloma de Queralt, la Bovera de Guimerà i Solivella.

“La pintura al fresc és de difícil representació als museus. Per això, aquest fresc arrancat vol ser un testimoni del patrimoni de pintura mural dispers”, va assenyalar ahir l’artista en un comunicat.La pintura Resurrecció –que il·lustra aquesta notícia per sobre d’aquestes línies– consta de dos parts. En la superior pot veure’s un paisatge primaveral, la naturalesa que renaix, amb una porta oberta. I a la inferior, la resurrecció que dona títol a l’obra està representada en forma d’un sepulcre buit. “Els pigments minerals evoquen la naturalesa que es desperta en temps de Pasqua i la porta de llum simbolitza la transcendència de la vida després de la mort”, segons va explicar l’autor.Fill i net de pintors al fresc, Josep Minguell Cardenyes (1959) és doctor en Belles Arts. És dels pocs artistes al món especialitzats en la tècnica mil·lenària de la pintura mural al fresc, sobretot de grans conjunts arquitectònics, com per exemple a Santa Maria de l’Alba de Tàrrega, amb mil metres quadrats de pintures al fresc. El 2022 va rebre la Creu de Sant Jordi i el mes de febrer passat va ingressar com a membre numerari a la Reial Acadèmia Catalana de les Belles Arts de Sant Jordi.