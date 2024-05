Maldà aposta per l'art en pedra

Maldà, a l’Urgell, celebra fins al proper 19 de maig la quarta edició del festival Maldant la Pedra, amb cinc artistes que des d’ahir esculpeixen la pedra en directe per a les seues respectives creacions. El seu taller a l’aire lliure està situat entorn del castell d’aquesta població, on el públic pot veure com treballen i fins i tot conversar amb ells sobre els seus projectes escultòrics. Els cinc protagonistes d’aquest any són els lleidatans Maria Lluïsa Puig Lú, de Torregrossa, i Roser Sàrries, de Guissona; el barceloní Roger Ferralla; la italiana Claudia Zanaga i l’argentina establerta a Alemanya Viviana Meretta, les obres dels quals s’afegiran a la quinzena d’originals de les anteriors edicions, ubicades en diferents punts del municipi, la majoria al camí que ascendeix fins a l’ermita de Sant Joan de Maldanell. Tots van valorar positivament la iniciativa de Maldà perquè “contribueix a posar en relleu l’escultura en pedra”, tenint en compte que cada vegada són menys els artistes que aposten per aquesta tècnica. Així es va pronunciar també el president de l’associació Maldejant, impulsora del festival, Sebastià Mata, que va afirmar que “aquesta iniciativa ajuda a recuperar, des d’un vessant ideològic i artístic, un art que semblava oblidat”.

El festival es completa amb tallers d’iniciació a la talla de baix relleu escultòric, visites guiades a les escultures així com una nova visita al castell, programada per al dissabte 18 de maig. En aquesta edició, el festival Maldant la Pedra compta amb el suport de l’Escola d’Art Ondara de Tàrrega per a la difusió a través del cicle formatiu de Gràfica Publicitària.