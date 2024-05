El concurs de relats d'Esterri ja té guanyadors

La setena edició del concurs de relats breus que convoquen la biblioteca pública i l’institut Morelló d’Esterri d’Àneu ja té guanyadors. En la categoria infantil, per a alumnes de 1r i 2n de Secundària, el jurat va seleccionar com a guanyadora l’obra titulada Prioritats, de Vinyet Boloix Aguilar, alumna de 2n d’ESO de l’institut Morelló de la localitat aneuenca. El segon premi va ser per al relat El que fa una bèstia, d’Isabella Bricio Fernández, de 1r d’ESO del Col·legi Divina Providència de Vilanova i la Geltrú. La categoria juvenil, dirigida a alumnes de 15 a 17 anys, va ser copada per estudiants de l’institut Morelló d’Esterri d’Àneu: primer premi per al text Què ens fa ser humans?, de Gaia Espinós Balagué, i segon per a Relat Breu. La Cartagena, de Marc Castellarnau Cortina.

Finalment, en la categoria reservada als adults (a partir de 18 anys), es va emportar el primer premi del certamen l’obra A una sola carta, de Joan Pinyol Colom, de 58 anys i de Capellades, a l’Anoia; mentre que el segon es va quedar al Pallars Sobirà: el relat A prenyar la verra, de Maria Teresa Mas Montané, veïna de 62 anys del poble de Cerbi, al municipi de la Guingueta d’Àneu. Els guanyadors de les tres categories seran obsequiats amb lots de productes gastronòmics del Pirineu i un conjunt de llibres. Els que han quedat en segon lloc rebran de premi un lot de llibres. Val a destacar que els sis relats es publicaran a les pàgines del diari SEGRE aquest estiu vinent, com a mitjà de comunicació col·laborador des de fa anys amb aquest certamen literari.

Aquesta iniciativa de la biblioteca i l’institut Morelló d’Esterri d’Àneu compleix la setena edició

La subdirectora de SEGRE Glòria Farré forma part del jurat del concurs, integrat també per l’escriptora aneuenca Raquel Picolo, la professora de català de l’institut Morelló Maria Admella i el reponsable de la biblioteca d’Esterri d’Àneu, Oriol Riart. Els organitzadors van destacar que aquest any el certament ha rebut més de 130 originals, més del doble que la seixantena que van rebre l’any passat.