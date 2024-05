Manu Guix obrirà Els Rentadors de Juneda

El popular compositor, cantant, pianista, director musical i intèrpret barceloní Manu Guix inaugurarà el proper 4 de juliol la sisena edició del festival Els Rentadors de Juneda. El certamen dedicat a la música d’autor se celebra cada estiu a l’espai d’Els Rentadors d’aquest municipi de les Garrigues, uns safarejos de pedra que daten de finals del segle XIX i que Juneda reivindica com a patrimoni cultural. El festival, que habitualment es programava durant diversos caps de setmana del mes de juliol, canviarà enguany de format i es concentrarà en un de sol, amb concerts des del dijous 4 al dissabte 6 de juliol. Manu Guix protagonitzarà així la primera vetllada, repassant amb veu i piano els grans èxits de la seua trajectòria discogràfica –i en especial el seu últim àlbum, No ens cal res més, publicat el 2023– combinats amb algunes versions de temes molt coneguts. La seua participació en nombrosos programes televisius, sobretot des de la seua presència com a part de l’equip des de la primera edició d’Operación Triunfo, li ha fet guanyar una enorme popularitat, que s’ha afegit al seu èxit com a director musical d’espectacles musicals a Espanya, juntament amb el seu inseparable amic Àngel Llàcer.

La nit del divendres 5 de juliol, el festival de Juneda comptarà amb dos concerts. D’una banda, el trio femení Marala, compost per la catalana Selma Bruna, la valenciana Sandra Monfort i la mallorquina Clara Fiol; i d’una altra, amb el renascut grup lleidatà Els Llums de Colors, creat el 2013 pel bateria Xavier León.Finalment, el dissabte 6 de maig, Els Rentadors rebrà el cantautor de Sant Feliu de Llobregat Ramon Mirabet, amb més d’una dècada de trajectòria discogràfica. El 2022 va llançar el seu últim àlbum fins a la data, Free, el seu treball més personal i introspectiu.