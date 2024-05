El nou museu Morera de Lleida tanca el mes de portes obertes amb 13.500 visitants

detail.info.publicated acn

El nou Morera Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida ha rebut 13.500 visitants durant el mes que ha tingut l'accés lliure i gratuït a l'edifici i a l'exposició, 'Arrels i horitzons. Més d'un segle d'art', amb la qual ha donat el tret de sortida a la nova etapa de l'equipament a la rambla de Ferran. Així, els visitants han pogut recórrer les sis plantes de l'edifici, tres de les quals formades per la col·lecció del Morera, que s'ha pogut veure íntegra per primer cop. A través de la interacció amb el públic visitant, el Museu ha pogut constatar la "satisfacció" de la ciutadania per gaudir d'un espai en condicions per conèixer l'art més recent a Lleida així com la voluntat que esdevingui un referent artístic i cultural.

A banda de valorar l'arquitectura moderna de l'edifici que ha canviat la imatge de l'Antic Palau de Justícia, la ciutadania destaca l'acurada selecció d’obres i artistes que es mostren en el recorregut expositiu per narrar la història de l'art dels darrers segles amb una especial atenció als creadors lleidatans.

Visites, tallers i molt més

Després d'aquest mes de portes obertes, el Morera inicia aquest dimarts 14 de maig l’activitat quotidiana amb un programa d’activitats que permet fer visites comentades a l’exposició tots els diumenges a les 11.30h, la visita al taller de restauració una vegada al mes o el desenvolupament d’activitats familiars i culturals.

Tota la programació es pot consultar a través de la pàgina web del Museu (morera.paeria.cat), mitjançant la subscripció al butlletí informatiu o a través de les xarxes socials (Twitter, Facebook i Instagram).

A partir de dimarts, visitar el Museu o fer-hi activitats requerirà d'entrada, amb un preu de 5 euros per al públic general. Per a diversos col·lectius hi ha una entrada reduïda a 2,5 euros i cada primer dimarts de mes així com en determinats casos, com la Festa Major de la ciutat o el Dia Internacional dels Museus entre d’altres, l'entrada serà gratuïta.

Propera parada: Dia i Nit dels Museus

El proper esdeveniment que acull el Morera és la celebració del Dia Internacional dels Museus, el dissabte 18 de maig, que enguany coincideix amb la Nit dels Museus, la cita anual que permet visitar els museus d’arreu d’Europa entre les 20.00 i les 00.00 h.

Durant tot el dia l’entrada al museu serà gratuïta i s'ampliarà l'horari de visita de 10 a 14 h i de 16 a 00 h. Es recomana reserva prèvia d'entrada per qüestions d'aforament.