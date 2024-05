Aquests són els actes de la Nit dels Museus a la demarcació de Lleida

detail.info.publicated ACN

La Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran (XMTLiA) celebra una nova edició del Dia Internacional dels Museus amb jornades de portes obertes i actes variats i específics per a tots els públics com conferències, presentacions de llibres, exposicions, visites guiades, concerts, un sopar temàtic, un tast de productes, entre altres. El plat fort serà dissabte, quan es commemora el Dia Internacional i la Nit dels Museus. Així s'han programat activitats tant diürnes com nocturnes. La celebració del Dia Internacional d'enguany té com a temàtiques principals l'educació i la investigació, que es consideren claus per poder conèixer, estudiar i difondre les col·leccions dels equipaments.

En aquesta línia, el Museu de la Conca Dellà ofereix tres conferències a Isona, Dinosfera (Coll de Nargó) i el Centre d’Interpretació del Montsec de Meià (Vilanova de Meià), a càrrec d’investigadors associats al museu, que posen en relleu la importància de la recerca per obtenir noves dades que permetin conèixer la biologia d’espècies extingides. El Museu Hidroelèctric de Capdella organitza una conferència amb l'artista italià Marco Noris, que explicarà com el fet de caminar l'influeix en la seua recerca artística.

Per la seva part, el Museu de Solsona presenta un llibre que recopila textos de diversos autors que versen sobre la història de Gósol i la seva gent entre 1883 i 1950. Amb caràcter més lúdic, aquest museu també proposa una activitat familiar en format 'Escape Room' amb l’objectiu de resoldre el robatori d’un dels objectes més singulars del museu, les sabates de la duquessa de Cardona. Finalment, el Musèu dera Val d’Aran ofereix dues sessions d'una activitat sobre el cicle de la vida acaba a les nostres taules.

Alguns museus aprofiten el Dia Internacional per inaugurar exposicions temporals. És el cas del Museu de Cervera, que inaugura al Museu del Blat la mostra 'Visca la terra. 50 anys d’Unió de Pagesos', i el Museu de la Conca Dellà, que presenta una reproducció en vida de Leviathanochelys, la tortuga fòssil gegant més gran d’Europa.

Per la seva banda, el Museu de Lleida organitza una exposició de recursos didàctics que utilitza l’àrea educativa, elaborats amb la col·laboració de l’Institut Castell dels Templers, l’Institut Guindàvols i Ilerna Lleida i que inclou indumentària històrica d’adults i infantil, maquetes educatives, realitat virtual, aplicacions multimèdia i realitat augmentada.

Entre les activitats organitzades pels museus també destaquen les visites guiades, entre altres, al Museu del Blat de Cervera; la Central Hidroelèctrica de Capdella, la Catedral de Santa Maria d’Urgell, i a les exposicions temporals ‘Picasso. Territori i arts i tradicions populars catalanes’ del Museu de Solsona, a càrrec de Claustre Rafart i Planas, i ‘Miquel i Josep. Una amistat transatlàntica’ del Museu Tàrrega Urgell, a càrrec de Maria Antònia Argelich, filla de l’artista Josep Argelich.

Nit dels museus

Alguns museus han preparat una programació especial per la Nit dels Museus, que se celebra també el dissabte 18 de maig. El Museu de la Noguera proposa una visita guiada i taller a l'exposició permanent Hisn Balaghi-Balaguer. El nou Morera farà portes obertes fins a la mitjanit a l'exposició 'Arrels i horitzons. Més d’un segle d’art', mentre que el Museu de Lleida ha programat dues representacions de l'espectacle 'La ciutat de les llums' i continuarà amb l’exposició de recursos didàctics que utilitza l’àrea educativa. Així mateix, el Musèu dera Val d’Aran organitza una visita especial per commemorar els seus 40 anys.

El Museu de Cervera ofereix una visita guiada històrica del Sindicat Agrícola de Cervera i comarca, i al Museu del Blat, amb acompanyament musical del Conservatori de Cervera i tastet final; l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu proposa un taller de ceràmica i un concert de La Breiche; el Museu Tàrrega Urgell organitza un sopar temàtic Catalunya-Veneçuela i un concert amb el cantautor Tripulante al terrat del museu, i el Museu de Guissona proposa tallers per a tots els públics relacionats amb la recerca arqueològica, música en directe amb Aida Royes Segura i Guillem Garcia Gamarra i tast de productes de la comarca de la mà dels Productors de La Segarra.