El Morera va rebre 13.500 visites en els dies de portes obertes

El nou Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida va tancar diumenge passat un mes de portes obertes (des del 13 d’abril), que es va saldar amb un total de 13.500 visitants. El públic va gaudir així d’entrada gratuïta al nou edifici a la rambla Ferran i a l’exposició Arrels i horitzons. Més d’un segle d’art, que ocupa tres de les sis plantes de l’equipament cultural. La mostra, un ampli recorregut cronològic pel fons artístic del museu, podrà continuar visitant-se a partir d’avui dimarts, però ja amb les tarifes oficials: 5 € l’entrada general i 2,5 € la reduïda per a diversos col·lectius (informació a www.morera.paeria.cat). Val a destacar que cada primer dimarts de mes, així com en determinades dates, com la Festa Major de Lleida o el Dia Internacional dels Museus, entre d’altres, l’entrada també serà gratuïta.

En un comunicat, el Morera va assenyalar ahir que “a través de la interacció amb el públic visitant, tant de manera presencial com mitjançant les plataformes en línia, el Museu ha pogut constatar la satisfacció de la ciutadania al gaudir d’un espai en condicions per conèixer l’art més recent a Lleida així com la voluntat que es converteixi en un referent artístic i cultural”. Des del museu lleidatà van afegir que “els visitants, a més de valorar l’arquitectura moderna de l’edifici que ha canviat la imatge de l’antiga Audiència, destaquen l’especial selecció d’obres i artistes que es mostren al recorregut expositiu per narrar la història de l’art des del 1900 amb una especial atenció en els creadors lleidatans”.

Visites guiades i al taller d’art

Després del mes de portes obertes, el Morera començarà avui l’activitat quotidiana amb una programació que inclourà visites comentades a l’exposició tots els diumenges (11.30 hores, 5 euros), visites al taller de restauració una vegada al mes (les primeres previstes seran el 7 de juny, 5 euros) i el desenvolupament d’activitats per al públic familiar i culturals. El Morera participarà aquest dissabte vinent en La Nit dels Museus. Durant tot el dia, l’entrada serà gratuïta, amb un horari ampliat de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 fins a la mitjanit.