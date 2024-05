El Torrefarrera Street Art Festival arranca amb tota una declaració d'amor

La vuitena edició del Torrefarrera Street Art Festival va arrancar ahir amb nou artistes i dos duos (tant de Lleida com de la resta del país i estrangers) pintant onze murals, que sumaran més de 1.700 metres quadrats de parets i que crearan les seues respectives obres gegants fins diumenge vinent. Quan acabin aquests nous grafittis, Torrefarrera ja comptarà amb una superfície aproximada de 7.000 metres quadrats de museu a l’aire lliure. Entre els artistes participants, la lleidatana Txus Montejano va voler convertir l’inici del seu mural, ubicat al carrer Camí del Secà, en un moment especial per recordar. Va escriure a tota la façana una autèntica declaració d’amor amb frases com “s’atansen temps difícils, estimar és urgent” o “qualsevol que tingui seny es tornaria boig per tu”, així com la pregunta: “t’estimo moltíssim, vols casar-te amb mi?”. La mateixa amb la qual Montejano va sorprendre a peu del mural la seua parella que, emocionada, va contestar que sí, que es casarà amb ella. L’artista lleidatana va continuar feliç a partir d’aleshores començant a pintar a sobre de les frases el dibuix que crearà durant aquesta setmana: una parella enamorada d’ancians, amor per a tota la vida, els retrats dels quals ja es van començar a entreveure a última hora de la tarda. Torrefarrera es converteix així fins diumenge en un aparador de l’art mural, amb la participació també dels artistes lleidatans Oriol Arumí i els duos Anna López i Venecia de Jesús i CactuSoup, els barcelonins Rul i Guillem Font, els andalusos Nauni 69 i Cosa V, el xilè Pincel, el brasiler Guinr i la novaiorquesa Christina Healy. Diumenge se celebrarà un taller de grafittis, música en viu, zona gastronòmica i de tatuatges i recorregut en trenet per visitar els murals.