Catalunya, plató de Hollywood

La pel·lícula Pandora y el holandés errante, amb Ava Gardner i James Mason, es va rodar el 1950 a la Costa Brava, sobretot a Tossa de Mar. “Un èxit internacional de taquilla gràcies al qual nombrosos nord-americans van descobrir en aquella dècada la Costa Brava catalana i va contribuir a la incipient indústria del turisme a Espanya”. Així arranca l’exposició Hollywood a Catalunya i western a les nostres fronteres, que es pot veure a l’Arxiu Històric de Lleida fins al proper 10 de juny.

El comissari i responsable de la mostra, el lleidatà Jaume Palau (Golmés, 1977), diplomat en Turisme i gestor cultural especialitzat en turisme cinematogràfic, va explicar ahir a SEGRE que l’exposició és com “un homenatge a les grans estrelles del setè art que van rodar pel·lícules al nostre país”. A través de cartells originals i fotogrames, el visitant cinèfil pot gaudir de títols clàssics com De repente, el último verano (1959), amb una jove Elizabeth Taylor passejant per Begur; Simbad y la princesa (1958), amb espectaculars imatges de ciclops i crancs gegants rodades en una platja entre Platja d’Aro i S’Agaró; El fabuloso mundo del circo (1964), amb John Wayne, Claudia Cardinale i Rita Hayworth, entre altres estrelles, amb imatges rodades al port Vell de Barcelona; La luz del fin del mundo (1971), amb Kirk Douglas i Yul Brinner al cap de Creus. L’exposició culmina amb picades d’ullet a films rodats a Lleida, com les recents Alcarràs, de Carla Simón; i Segon origen, de Carles Porta i Bigas Luna; i també a la febre del western amb produccions entre mitjans dels 60 i principis dels 70 com Pistoleros de Arizona, rodades a prop de Fraga (Cardiel, el barranc de les Bales).

També amb projectors de cine i vídeo d’una col·lecció històrica

Els cartells i fotogrames de pel·lícules s’acompanyen d’una col·lecció de projectors i càmeres cinematogràfiques i vídeo, propietat de Diego Tejera (Fraga, 1959), un professional del videoreportatge enamorat de la maquinària que fa possible la màgia del cine. La mostra exhibeix un ampli repàs d’artefactes, des d’una càmera Pathé de principis del segle XX fins als populars Cine Exín dels anys 70. Avui a les 19.00 h s’inaugurarà l’exposició amb una visita guiada i el dia 22 (19.00), Jaume Palau oferirà una xarrada sobre Hollywood a Catalunya.