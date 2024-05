Tot a punt per a una nova 'festa major' dels museus

detail.info.publicated QUIM GASSÓ SENTIAS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El nou Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida serà un dels principals al·licients de la setzena edició de la Nit dels Museus, que se celebrarà dissabte vinent des de les 20.00 hores fins a mitjanit. En total, onze equipaments museístics de la ciutat de Lleida, així com la desena llarga de la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran (vegeu SEGRE d’ahir), obriran les portes amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que aquest any coincideix amb la data de la jornada nocturna, el 18 de maig. Jesús Navarro, el director del Morera, no va dubtar a rebatejar la iniciativa com “la festa major dels museus”, destacant la capacitat per convertir aquests espais en “una alternativa de lleure amb un programa específic per atreure públics de diferents edats, condicions i bagatges”.

La Nit dels Museus també recupera el recinte de la Seu Vella, que no participava en aquesta iniciativa des d’abans de la pandèmia. A més d’una visita nocturna al conjunt monumental, els visitants podran gaudir de l’obra Burn to shine de l’artista Ugo Rondinone a la Casa de la Volta. D’altra banda, la diputació també incorpora la Sala Temàtica d’Arts Gràfiques, ubicada al complex de la Caparrella, que organitzarà diverses visites guiades de l’espai expositiu de la maquinària històrica que explica l’evolució de la impremta. Els altres espais habilitats seran el Museu de Lleida, el Roda Roda, el dipòsit del Pla de l’Aigua, el campament de La Canadenca, el Centre d’Art La Panera, la sala d’exposicions de l’ajuntament, el Castell Templer de Gardeny i CaixaForum.Pilar Bosch, regidora de Cultura i Promoció, va mostrar la seua satisfacció per mantenir una iniciativa que inclou més de 3.000 museus d’una trentena de països europeus. Va dir que és una “excusa magnífica” per visitar-los i va destacar la llarga llista d’“activitats molt variades que van de visites guiades a banys de gongs i observació dels astres”.