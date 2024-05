Embarrat, el centre d’art més contemporani a Tàrrega

detail.info.publicated Laia Pedrós Tàrrega detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Tàrrega és des d’ahir la capital de la creació contemporània amb la inauguració del festival Embarrat, que aquest any celebra la primera dècada. El director, Jesús Vilamajó, que es va mostrar “molt satisfet” d’haver pogut consolidar un certamen “tan transversal”, va assegurar que aquesta edició d’aniversari serà “bestial”, amb “artistes i persones vinculades a la cultura de molt nivell”.

L’exposició central, a la nau 18 del Museu Trepat, mostra vuit obres que “tenen com a fil conductor la relació entre el cos, el treball i el poder, és a dir, com el poder es vincula amb el cos a través del treball i, per tant, l’explotació i l’expropiació continuada”, va destacar la comissària convidada, Íngrid Guardiola.

Entre les peces que el públic va poder contemplar, destaca la proposta videogràfica en forma d’escultura de Juan David Galindo, que reflexiona sobre l’expressió informàtica get into the zone com “una zona mental molt productiva i les seues conseqüències, com la hiperestimulació, l’ansietat i la depressió”. Altres propostes són els dibuixos de Joan Codina, de Guissona, sota el títol Diari polític d’eleccions incapacitades, o els collages de Xesco Mercé, d’Ivars d’Urgell, que omplen els despatxos de l’antiga fàbrica Cal Trepat; i la instal·lació artística Aeth3r, creada per professorat i alumnat de quart curs de Disseny Gràfic de l’Escola d’Art Ondara de Tàrrega.

El festival Embarrat continuarà fins demà diumenge al Museu Trepat de Tàrrega amb diferents propostes i activitats que combinen l’art, la música i la poesia.