20 anys de Fadunito amb regal

La companyia de teatre Fadunito vol celebrar el seu vintè aniversari en quatre poblacions catalanes de menys de 15.000 habitants, entre les quals sortejarà quatre espectacles a meitat de preu. Segons va explicar el seu cofundador, Ivan Alcoba, “es tracta de tornar al territori el que ens han donat durant tants anys”. La proposta va dirigida a ajuntaments que vulguin contractar algun dels seus espectacles itinerants o fixos que actualment la companyia té en cartera, a excepció dels de gran format.

Per participar en el sorteig, que tindrà lloc el 30 de setembre, les poblacions que hi estiguin interessades i compleixin els requisits hauran d’omplir abans del 29 de setembre un formulari que Fadunito ha posat a disposició a la seua pàgina web. Les actuacions es faran els mesos de novembre i desembre, excepte les festes nadalenques. La companyia va ser fundada l’octubre del 2003 per Alcoba i Ferran Orobitg amb l’obra Ai, ai, ai!. Des d’aleshores els seus projectes de carrer, fixos i de gran format, han portat el teatre de Lleida arreu del món. Entre els seus èxits cal destacar el projecte La gran família, un muntatge itinerant amb quatre actors que es va estrenar a la Fira de Teatre al Carrer i que els va valer el premi ARC de l’Associació de Representants Promotors i Mànagers de Catalunya com a millor espectacle de carrer. Enguany ha estat la primera companyia de teatre de carrer a tenir una residència al Teatre Lliure. Fadunito ha presentat bona part dels seus espectacles de gran format a FiraTàrrega, on aquest any estrenarà el seu nou projecte OPIA. Els dies 18 i 19 d’octubre el grup celebrarà l’acte central de l’aniversari amb una festa a la Cardosa, nucli agregat de Cervera.

Un dels grups de teatre de carrer més consolidats

Fadunito és en l’actualitat una de les companyies d’arts de carrer més consolidades del país amb més d’una desena de propostes en actiu. El seu compromís amb el territori ha estat sempre una constant. Així, han estat presents en bona part de les celebracions populars tant de teatre com d’altres esdeveniments esportius o lúdics. Durant la seua trajectòria han col·laborat amb institucions com l’Institut Ramon Llull, la Fundació Carulla, Teatre Lliure, FiraTàrrega, Atelline, l’ICEC o el ministeri de Cultura.