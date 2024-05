Obres en elements estructurals d'Avinganya

La diputació de Lleida ha iniciat les obres de rehabilitació i consolidació de diversos elements arquitectònics amb patologies del monestir d’Avinganya, al municipi de Seròs (Segrià), amb un pressupost de 44.639,96 € i una durada de 3 mesos. La corporació provincial va detallar ahir en un comunicat que l’objectiu de les obres és la consolidació estructural de diversos elements per evitar-ne el col·lapse en un futur i per protegir-los dels agents atmosfèrics garantint així la seua conservació. Estan previstes la consolidació del tram de mur que tanca el conjunt monumental a la zona oest, de l’arc de l’ala sud del claustre i del mur sud-est del tancament del claustre, així com diverses actuacions a la torre andalusina, entre altres obres menors. En aquells àmbits que ho requereixin, les actuacions aniran acompanyades de la seua corresponent intervenció arqueològica.

Val a dir que el monestir d’Avinganya –que és propietat de la Diputació i que pot visitar-se el primer i tercer cap de setmana de cada mes de 10.30 a 13.30 hores– continuarà obert durant l’execució d’aquestes obres.