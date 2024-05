Entreguen més de 5.500 fòssils al Museu de Conca Dellà

El Museu de Conca Dellà, a Isona, va rebre ahir una col·lecció privada de 5.541 fòssils, que va reunir al llarg de la seua vida el doctor barceloní Lluís Ferrer Condal (1914-2011), sobretot a partir dels anys en què va exercir de metge a Salàs de Pallars, a començaments dels 50 del segle passat, i altres punts de la geografia catalana. Gem i Consol Ferrer, els fills d’aquell apassionat de la paleontologia, es van reunir amb representants del Geoparc Orígens i del Museu de Conca Dellà per firmar la cessió gratuïta d’aquesta ingent col·lecció de fòssils, que suposarà més que doblar el seu actual fons, d’unes 4.000 peces.

Els descendents del doctor Ferrer van justificar aquesta donació per conservar i valoritzar una col·lecció de “gran valor científic i patrimonial”, que inclou un rang de temps de prop de 500 milions d’anys, amb peces tant locals com internacionals. Durant la seua vida, Ferrer va aprofitar sobretot els caps de setmana per buscar fòssils a prop de les localitats on va exercir la medicina. D’aquesta manera, en la seua col·lecció els sediments marins de la Conca de Tremp estan molt representats, així com els fòssils de la pedrera de Meià, al Montsec. Així mateix, Ferrer va fer de guia en grans expedicions internacionals, i per això la col·lecció també inclou molts fòssils d’animals i plantes de diversos llocs del planeta.

Àngel Galobart, director del museu d’Isona, va explicar que “Ferrer va descobrir diverses peces d’interès internacional, entre les quals destaquen els fòssils d’una nova espècie de granota (Eodiscoglossus santonjae) i una ploma d’una au. També va recollir nombrosos vestigis de flora i fauna amb els quals va contribuir a un estudi d’investigació de la Universitat de Lisboa, mitjançant el qual es van determinar dos noves espècies de flora”. La tasca del doctor Ferrer Codina també va consistir en la conservació i classificació dels fòssils al llarg de diverses dècades. De fet, la seua filla Consol va recordar la imatge del seu pare “sempre assegut en una taula classificant fòssils; era la seua gran afició des de molt jove”. El Museu de la Conca Dellà donarà a conèixer aquest patrimoni paleontològic organitzant exposicions (també cedint peces al Centre d’Interpretació del Montsec de Meià), juntament amb un futur homenatge a la figura de Ferrer Condal en agraïment a la seua contribució científica.