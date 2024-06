El Galacticat es converteix en festival de cine generalista

El festival Galacticat de Tàrrega va preestrenar ahir als Cinemes Majèstic el llargmetratge documental Casa Reynal –premiat al festival Docs Barcelona–, que la directora Laia Manresa Casals va rodar a la casa de la seua àvia a Bellvís, que la família va decidir vendre després que morís. Aquesta primera projecció del film a Ponent va servir també per presentar l’11 edició del Galacticat, que se celebrarà del 24 al 30 de juny amb la projecció de 90 cintes: 50 curts, 20 llargmetratges i una vintena més de films clàssics. El director del certamen, Ramon Bochaca, va anunciar que “aquesta serà la primera edició d’una nova etapa, en la qual deixem de banda el gènere (abans estava dedicat al cine fantàstic i de terror) per ser un festival generalista, amb l’objectiu d’obrir el focus i programar un ventall més ampli de pel·lícules”. El regidor de Cultura, Miquel Nadal, va destacar que l’ajuntament incrementarà la seua aportació econòmica al Galacticat perquè “situa la ciutat de Tàrrega com a referent cultural i posa en relleu el cine”. Aquest any, el festival retrà homenatge a la contracultura i les tribus urbanes dels anys 60, 70 i 80 amb la projecció de clàssics com Bob Dylan: don’t look back (1967), Let’s get lost (1988), Trainspotting (1996), Paris Texas (1984) o Spinal Tap (1984), i una versió teatralitzada de The Rocky Horror Picture Show (1975).