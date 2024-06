Festa del Cine, amb entrades a només 3,50 €

Ahir va arrancar la 22a edició de la Festa del Cine a més de 300 sales de tot Espanya (que sumen un miler de pantalles), amb entrades fins dijous vinent per només 3,50 euros. Com és habitual, a Ponent secunden aquesta iniciativa promocional impulsada per la Federació de Cines d’Espanya (FECE) les setze sales del complex JCA Alpicat, del Grup Principal, i els Cinemes Majèstic de Tàrrega, del Circuit Urgellenc. A més, les sis sales de Screenbox Lleida (que no formen part de la federació) també ofereixen al públic aquest descompte. Val a recordar que la resta de cines que gestiona Circuit Urgellenc per la província de Lleida obren entre setmana només els dilluns, com a dia de l’espectador, i amb preus també rebaixats.

La iniciativa, segons la FECE, pretén fomentar l’assistència a les sales de cine com un hàbit social i cultural. I bona falta que fa perquè, casualment, aquest cap de setmana passat va ser el pitjor del que va de 2024 quant a recaptació en els cines espanyols. Amb xifres provisionals, el portal nosolocine.net va informar que la recaptació total entre el 31 de maig i el 2 de juny va ser de 2.839.109 d’euros, un 10% inferior al de l’anterior cap de setmana de maig, que ja va ser pèssim. És possible que la retransmissió televisiva de la final de la Champions de futbol dissabte passat tingués el seu pes a buidar les sales.Divendres la recaptació va ascendir a 776.000 €, mentre que diumenge va ser de 972.500 €. A la cartellera hi havia 100 pel·lícules. Cap no va arribar a recaptar 400.000 €. Només 9 van sumar més de 100.000 €. mentre que van ser 21 les que van aconseguir més de 10.000 €. Quaranta-set es van haver de conformar amb menys de 1.000 €. Furiosa, la nova entrega de la saga Mad Max, es va mantenir amb 378.000 € i per escàs marge per segon cap de setmana consecutiu com la cinta més taquillera.