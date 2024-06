Tatxo Benet rep el Premi Comte d'Urgell de Balaguer

El periodista lleidatà i empresari de mitjans de comunicació Tatxo Benet va recollir diumenge a Balaguer un dels Premis Comte Jaume d’Urgell, que es van atorgar el passat 20 d’abril en el transcurs de la Nit de la Cultura de la capital de la Noguera. A aquella vetllada prèvia a la diada de Sant Jordi, Benet no hi va poder assistir, igual que els representants de l’Obra Cultural Balear (entitat guardonada en categoria col·lectiva), que també van rebre la distinció aquest diumenge, aprofitant la tradicional ofrena floral d’entitats, associacions i institucions davant de l’escultura del Comte d’Urgell a Balaguer. Tatxo Benet, que va rebre el premi pel seu “actiu mecenatge cultural”, va posar l’accent en la situació actual de la cultura i la llengua catalanes, en “un temps en què cal lluitar per la seua supervivència”. En aquest mateix sentit es van pronunciar des de l’Obra Cultural Balear, reivindicant la defensa del català a les illes. Val a recordar que aquesta entitat va compartir premi amb la Plataforma per la Llengua, que sí que va recollir la distinció a l’abril. Sardanes amb la Cobla Vents de Riella van tancar la festa cultural.