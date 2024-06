Art i salut s'uneixen contra la solitud no desitjada

Els departaments de Cultura i Salut han convocat la primera edició d’Eixart.Art i salut, un programa per impulsar projectes artístics en centres d’atenció primària de salut (CAP) i que implica quatre centres d’arts de Catalunya, entre els quals el Centre d’Art La Panera de Lleida. En aquest cas, el projecte, titulat Soledats, estaria vinculat al CAP Bordeta-Magraners per tractar sobre la solitud no desitjada. Els artistes interessats a presentar-se podran fer-ho fins al diumenge vinent, 9 de juny, en una de les quatre modalitats proposades, cada una de les quals associada a un centre d’art. A més de la Panera, hi participen el Centre d’Arts Contemporànies de Vic, el Mataró Art Contemporani, i el Centre d’Art Terres de l’Ebre d’Amposta. Un jurat farà la secció dels projectes i s’escolliran dos finalistes per cada modalitat. Els elegits es faran a partir del setembre.

No és la primera vegada que la Panera participa en una iniciativa cultural per humanitzar els centres sanitaris. De fet, compta amb el programa Radiació+++, l’objectiu del qual és utilitzar l’art per millorar l’experiència dels pacients d’Oncologia Radioteràpica de l’hospital Arnau de Vilanova.

