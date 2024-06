Torrelameu, teatre i contes

Torrelameu ho té tot a punt per a la vuitena edició del festival Marrameu, la gran festa del conte i els espectacles de carrer que tindrà lloc aquest cap de setmana. En aquesta ocasió, vint companyies oferiran 27 espectacles de titelles, circ i arts escèniques en sis escenaris diferents: la Plaça, la Creu, Cal Fuster, la Palmera, la Sala i la Nòria de Torrelameu. “Hem volgut apostar pel talent local”, va assegurar ahir el director del festival, Pere Pàmpols, que va assenyalar que el 70% de les companyies que conformen la programació d’aquest any són lleidatanes.

Encara que demà està previst un taller de contes amb el Servei de Rehabilitació Comunitària i un Rap Social a càrrec de Babaflow, la majoria d’activitats es concentraran dissabte i diumenge a la tarda. Així, el festival comptarà amb obres com La cigala i la formiga de Xip Xap; Imprevisibles d’El Sidral; Sidecar de Pessic de Circ, o El cel de la Jojó d’Inspira Teatre. Igual que en edicions anteriors, hi haurà espectacles gratuïts i altres de pagament amb entrades a dos o tres euros que es poden adquirir a través de la pagina web www.entradium.com. “En els vuit anys que portem del festival ha passat de tot. Veure un nen rient o bocabadat amb una obra de teatre no té preu”, va assegurar l’alcalde de Torrelameu, Carles Comes, durant la presentació del Marrameu. A més a més de les diverses propostes teatrals, hi haurà jocs de fusta i parades amb productes infantils com jocs, contes i tèxtil.