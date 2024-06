Els lleidatans Mocs & Cucs llancen el seu segon àlbum

La banda lleidatana de metal en català Mocs & Cucs publicarà demà a totes les plataformes i també en format físic (vinil) el seu segon treball discogràfic de llarga durada, un àlbum titulat Cremem los putos bancs, amb unes lletres en les quals disparen en totes direccions: l’establishment, el capitalisme, la classe política o la religió organitzada, entre d’altres, i sempre amb els seus tocs d’humor i sense arribar a prendre’s a ells mateixos seriosament. Per celebrar el llançament, el pub La Casa de les 3 Àmfores, al carrer Magí Morera de Lleida, acollirà avui dijous (20.00 hores) una festa de presentació amb presència de membres de la banda, venda de marxandatge i el sorteig d’una samarreta i un vinil. Mocs & Cucs van nàixer el 2010 com un duo d’estudi de la mà del guitarrista Jordi Castells i el baixista Guillem Tugues, integrants de l’extinta Plowshare. Els últims anys van incorporar el bateria Txus Nogales i el guitarrista Marc Kuro Pérez per actuar en directe i de cara a l’enregistrament d’aquest disc. La banda lleidatana sempre ha comptat en els seus concerts i enregistraments amb el suport de la firma 3 Àmfores Produccions.