Les Paul de Lleida tanca el dia 16 per reformar el local

La nit del dissabte 15 al diumenge 16 de juny serà l’última de la sala musical Les Paul, al carrer Teuleries de Lleida. Aquest emblemàtic local d’oci amb més de tres dècades d’història va complir el mes d’abril passat 15 anys sota el nom de Les Paul. Ara, el grup empresarial que gestiona El Barri i Bodegón ha assumit també aquesta sala i té al cap diversos projectes per modernitzar-la. Narcís Dalmau, un dels quatre socis de l’empresa, va explicar a SEGRE que “tancarem a partir del 16 de juny per emprendre obres durant tot l’estiu; serà una reforma integral, volem canviar del tot la decoració”. El canvi inclourà també el nom de la sala, que a dia d’avui encara no tenen decidit quin serà. “La idea és reobrir al setembre amb nou nom, nova imatge i tot nou”, va comentar Dalmau.

El local mantindrà les dos sales, una d’electrònica de club i una altra amb música més comercial, i reobrirà amb un nou concepte de lleure: “Mantindrem les habituals sessions de nit dels dijous, però els divendres i dissabtes volem obrir ja a mitja tarda perquè s’està posant de moda el tardeo”, va revelar Dalmau.

La gestió del Cafè del Teatre, pendent de l’adjudicació

■Aquest estiu també tancarà una altra històrica sala de Lleida, el Cafè del Teatre, un equipament municipal. En aquest cas, pel canvi de gestors al capdavant del local arran del concurs públic d’adjudicació del servei, encara pendent de resoldre’s després que la Paeria hagi rebut tan sols una proposta per part d’una empresa, que no és l’actual. A començaments d’any es va prorrogar la concessió a Ballalkafee SL –actual gestora del Cafè del Teatre– durant sis mesos, fins al 16 de juny. La Paeria va informar que, aprofitant el procés de nova adjudicació per dos anys (més dos de prorrogables), durant l’estiu estan previstes actuacions de millora a la sala, especialment a les instal·lacions elèctriques, de climatització i la il·luminació.