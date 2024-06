Més de quaranta activitats culturals aquest estiu a Lleida

Música, circ, dansa, ioga o dibuix. Lleida torna a acollir aquest estiu més de quaranta propostes culturals que tindran com a escenari espais singulars de la ciutat com la fossa de la Seu Vella, el Museu de l’Aigua, la Panera, l’Horta o el Castell de Gardeny. La regidora de Cultura, Pilar Bosch, va presentar ahir al claustre de la Seu Vella la tercera edició de L’Estiu en Viu, el programa estival que arrancarà l’11 de juny amb el concert Magre íntim a l’Espai Orfeó.

Acompanyada de la directora de l’Auditori Enric Granados, Puri Terrado, i del director del Consorci del Turó de la Seu Vella, Joan Baigol, Bosch va remarcar que la ciutat es manté activa durant els mesos d’estiu amb activitats d’alt nivell perquè la ciutadania les pugui disfrutar en un entorn distès i a la fresca, sigui a l’interior o a l’exterior d’equipaments municipals. En l’àmbit de les arts escèniques destaquen quatre espectacles de circ que s’han programat els dimecres de juliol a la fossa de la Seu Vella (3 de juliol, A rienda suelta de Du’K’to; 10 de juliol, Flou Papagayo de Mumusic Circus; 19 de juliol, Espera d’Eia; i el 31 de juliol Ovvio amb Kolektiv Lapso Cirk). Quant a les propostes musicals, destaquen la XVII Festa de la Música que se celebrarà el 15 de juny a la plaça Paeria i al Pati de les Comèdies; el concert del Cor de Polifonia Tradicional al pati de l’IEI i el concurs Ricard Viñes Piano Kids and Youth del 27 al 29 de juny. A més dels tres festivals d’estiu (3r Magnífic Fest, el XVIII Festival Internacional de Bandes de Música de Lleida i el segon cap de setmana d’Art a l’Horta), la ciutat acollirà multitud d’activitats tradicionals i visites guiades.

Trobada internacional d’artistes del ‘soundpainting’

El Col·lectiu Free’t va oferir ahir una improvisació al claustre de la Seu Vella, amb dos ballarines i un contrabaixista. I és que aquest any el col·lectiu d’artistes multidisciplinaris de Lleida organitzarà del 8 al 13 de juliol el 26è International Soundpainting Think Tank, la trobada anual de compositors en temps real que tindrà lloc a l’Auditori Enric Granados. La capital del Segrià rebrà una trentena de compositors de tot el món, així com Walter Thompson, el creador del llenguatge universal de senyals per a la composició multidisciplinària en viu conegut com soundpainting.