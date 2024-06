El Museu Morera de Lleida acull per primer cop visites del públic a l'espai on conserva i restaura les obres d'art

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Morera Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida ha completat aquest divendres la primera visita adreçada al públic general a l'espai on conserva i restaura les obres d'art de la seva col·lecció, una iniciativa inèdita de l'equipament. Un grup reduït de persones ha pogut visitar el taller i la sala de reserva, dos espais que solen tenir l'accés restringit als visitants i que a partir d'ara seran visitables un cop al mes al Morera. L'objectiu és donar "visibilitat" als treballs de conservació, que a vegades queden "amagats" del públic, així com als milers de peces que s'hi preserven, segons ha explicat la conservadora i restauradora de l'equipament, Imma Bové, qui s'encarrega de guiar als visitants per l'espai.

El nou Museu Morera ha començat aquest divendres l'activitat 'Cuidem les obres d'art', que permetrà al públic visitar la Sala de Reserva i el taller de restauració, ubicats a la quarta planta de l'edifici, amb una superfície de 200 metres quadrats. En aquest espai, s'hi conserven gairebé la totalitat de les peces de la col·lecció de l'equipament (4.200). De fet, l'exposició permanent 'Arrels i horitzons', amb la qual es va encetar la nova etapa del museu a la Rambla Ferran de la ciutat, aglutina només un 5% del fons.

Així, aquesta visita guiada a càrrec de la conservadora i restauradora, Imma Bové, dona l'oportunitat de veure les obres que hi ha a la sala de reserva així com de conèixer els treballs que s'hi duen a terme per conservar-les i restaurar-les. En aquest espai s'hi preserven peces d'autors com el mateix Jaume Morera, Leandre Cristòfol, Gili Roig, Antoni Samarra, entre altres.

Bové ha explicat que "per primer cop en la història del museu donem visibilitat a aquelles tasques que sempre queden amagades als visitants i els intentem explicar com es conserven les obres, alhora que donem visibilitat al fons".

La conservadora ha precisat que la visita dona a conèixer com es conserva cada tipus de peça, depenent del seu format i material; les condicions ambientals que requereixen les obres a la sala de reserva i, també, a les sales d’exposició, així com alguns processos de conservació que es duen habitualment al taller del museu.

La visita a l'espai tindrà lloc un dia de cada mes, en dues franges horàries de matí i tarda, i amb un grup reduït d'un màxim de 10 persones. L'aforament és limitat, ja que l'espai on es desenvolupa és petit. La reserva d'entrades s'ha de fer prèviament a través del web morera.paeria.cat

L'activitat ha despertat l'interès de veïns de Lleida com la Pepa Bosch, que ha format part del primer grup de visitants. "He seguit el peregrinatge del Morera, les seves obres i exposicions al llarg de la seva història i poder entrar a la sala de reserva no és una cosa que passi gaire sovint, per la qual cosa s'ha d'aprofitar", ha expressat.

En la mateixa línia, un altre visitant, Jordi Mestre, ha explicat que és un "apassionat" de l'art, motiu pel qual "l'emociona" conèixer el nou museu i li "interessa" veure com està organitzada una sala de conservació d'obres d'art.

Restauració d'un quadre de Morera del 1901

Es dona la circumstància que un dels treballs que està en marxa al taller de l'equipament és la restauració d'un quadre del mateix Jaume Morera que data del 1901 i s'anomena 'Guadarrama'. Bové ha explicat que l'artista lleidatà solia utilitzar per a les seves obres un vernís que "s'oxidava" amb el pas del temps, per la qual cosa la peça presenta ara una "policromia canviada, amb tons més ocres". A més, el suport per pintar que va fer servir en aquest cas és una "tela lliure doblegada en una fusta que ha derivat en un conjunt d'ondulacions que s'han d'arreglar", ha indicat la restauradora.