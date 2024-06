Retallada laboral al Morera

La història del projecte per a la seu definitiva del Museu Morera ha estat atapeïda de contratemps. Amb l’estrena per fi del nou edifici fa dos mesos sembla que tampoc no s’han acabat. Francesc Gabarrell, un dels tècnics del Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida, va mostrar el seu malestar a través de la xarxa social X davant del “greu problema de planificació que patim, en un equipament estrella que s’inaugura amb retallades de personal i precarització laboral”. Exregidor de la CUP a la Paeria, Gabarrell al·ludia així a la no-renovació el 15 de juny del contracte de la tècnica de comunicació i premsa del museu. En el seu missatge, va adjuntar un article sobre aquesta situació laboral publicat al butlletí sindical de la CGT de la Paeria. L’equip encapçalat pel director, Jesús Navarro, passarà així de set a sis persones el pròxim cap de setmana, precisament quan està prevista la inauguració institucional del Morera, ajornada el seu dia pel calendari electoral. És la meitat de treballadors, per exemple, que el Museu de Lleida Diocesà i Comarcal.

La Paeria va respondre ahir que “aquesta plaça de tècnic superior en gestió cultural en difusió i comunicació al Morera estava directament vinculada a ajuts europeus, tenia una data d’acabament i es va prorrogar tot el temps que permet la llei”. Van afegir que “es va oferir una possible solució provisional, que no es va acceptar” i que “actualment no és legalment possible convocar una plaça que no existeix ni figura en la Relació de Llocs de Treball”. La Paeria i treballadors del Morera tenen fixada una reunió per “estudiar mesures que responguin a les necessitats del museu”.