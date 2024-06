Un piano a l'Arnau pel concurs biennal Ricard Viñes

Presentació ahir de la quarta edició del concurs Ricard Viñes Piano Kids and Youth a l’Auditori. - UNAI LALLANA

La quarta edició del concurs biennal Ricard Viñes Piano Kids and Youth de Lleida comptarà amb la participació de 33 joves de fins a 17 anys de Catalunya, Espanya i països com França, Rússia, Ucraïna, Moldàvia, Xile, la Xina o Romania, i se celebrarà del 27 al 29 de juny a l’Auditori Enric Granados. Una de les novetats d’aquest any serà la instal·lació a l’entrada principal de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida d’un piano perquè interpretin les seues peces, des del dia 26, els participants del concurs, alumnes de les Escoles de Música, professionals sanitaris i pianistes. Un d’aquests serà el rus Artem Kuznetsov, resident als Estats Units, guanyador del segon premi del Concurs Internacional de Piano Ricard Viñes 2023, que també serà l’encarregat d’obrir el certamen infantil amb un concert el dia 27 a l’Auditori.

Segons va destacar el pianista i professor del Conservatori i Escola Municipal de Música, Jordi Benseny, en aquesta edició han augmentat les inscripcions i el nivell dels participants “és molt alt”. En la presentació d’ahir també van participar Puri Terrado, directora de l’Auditori; i els patrocinadors del concurs M. Carmen Grasa i Manel Llusera, president de GLS Prefabricats. Com a clausura, els alumnes de l’Escola de Música Arlet Pascual, Júlia Pascual i Nil Romero van interpretar diverses peces al piano.