Primers premis Robert Capa

L’ajuntament d’Aitona, en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), ha convocat la primera edició dels Premis Robert Capa, uns guardons que volen honrar la memòria històrica i augmentar el coneixement científic de la Guerra Civil a les comarques de Lleida. Hi haurà dos categories dotades cada una amb 2.000 euros: la primera premiarà la millor fotografia d’autor sobre les guerres presents i, la segona, el millor treball d’investigació sobre la Guerra Civil. “Els Premis Robert Capa volen contribuir a construir un relat més complet de la Guerra Civil al front del Segre, així com reconèixer el talent dels fotògrafs i investigadors que contribueixen a preservar la nostra històrica”, va assegurar ahir l’alcaldessa d’Aitona i vicepresidenta de la Diputació, Rosa Pujol, mentre va subratllar que la iniciativa té com a punt de partida la tasca que va desenvolupar el fotoperiodista Robert Capa −pseudònim utilitzat per Endre Ernö Friedmann i Gerta Pohorylle (també coneguda com Gerda Taro)−, qui va documentar l’ofensiva republicana a Aitona. Per la seua part, la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, va felicitar Aitona per “fer un pas més en el seu projecte dedicat a Robert Capa”, ja que el municipi ja compta amb una ruta i unes jornades dedicades a aquest fotoperiodista. Els treballs es podran presentar fins al 15 de setembre al correu electrònic capa.aitona@ajuntamentaitona.cat o en paper al consistori del municipi d’Aitona.