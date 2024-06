Sílvia Pérez Cruz obrirà el Grec amb un triple concert

La cantant de Palafrugell Sílvia Pérez Cruz serà qui obrirà el Festival Grec de Barcelona amb el triple concert Circular els dies 26, 27 i 28 de juny al Teatre Grec, per als quals les entrades ja s’han esgotat i que comptarà amb convidats com Natalia Lafourcade, Pepe Habichuela, Damien Rice, Judit Neddermann i Salvador Sobral.

Precisament, Pérez Cruz va aconseguir dilluns a la nit tres premis dels sis als quals optava en la primera edició dels Premis Nacionals de la Música, organitzats per l’Acadèmia de la Música d’Espanya. “Sento que estic en un moment d’una nova primavera”, va assegurar ahir la cantant, mentre va remarcar que aquest any està notant un renaixement i se sent “viva en tots els sentits”, amb un suport i reconeixement a tots els nivells.Tornant als primers Premios Nacionales de Música, el gran triomfador va ser el grup Arde Bogotá, que es va emportar sis estatuetes a la gala celebrada al pavelló Ifema de Madrid. A més a més de Pérez Cruz, entre els artistes guardonats també hi havia La Plazuela (duo format per Manuel Hidalgo i Luis Abril), C. Tangana, Iván Ferreiro, Leiva, Ana Mena, Juan Antonio Simarro, Quevedo, Aitana i Rels B, Israel Fernández i Mikel Izal, entre altres.