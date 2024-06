Cristina Mejías, de triomfar a ARCO a la Vinya dels Artistes

L’artista de Jerez de la Frontera establerta a Madrid Cristina Mejías (1986) serà aquest mes que ve el nou nom propi de la singular Vinya dels Artistes que el celler Mas Blanch i Jové impulsa des del 2009 en el seu terroir de la Pobla de Cérvoles. “Serà tot un repte perquè mai no havia projectat una instal·lació escultòrica permanent enmig de la naturalesa”, va revelar ahir a SEGRE aquesta artista, que des de fa més d’una dècada ha exhibit les seues obres en nombroses exposicions individuals i col·lectives a Espanya i països com Itàlia, els EUA i Mèxic. Una trajectòria ratificada en l’edició del 2023 de la fira ARCO de Madrid amb el premi a l’artista jove amb més talent. El 2020 va exposar a la Sala Project al Born de Barcelona. Ara, serà la seua segona visita artística a Catalunya. “No coneixia la Vinya dels Artistes, però quan vaig venir per primera vegada per conèixer aquest espai em va entusiasmar. És important que el món de l’art no es quedi concentrat en els grans centres urbans sinó que també arribi a la perifèria”, va reconèixer Mejías, que està ultimant el seu projecte lleidatà. L’artista va revelar que “serà una instal·lació titulada Otro es el río que persigo, una mica amagada entre vinyes i oliveres perquè vull que el sender que recorri el visitant per descobrir-la formi part del mateix projecte: un viatge entre el paisatge fins a arribar a la meua proposta, amb peces metàl·liques, quatre de les quals imponents per mida i volum, que naixen de la mateixa terra com tiges de plantes”. I amb un element que ha volgut explorar: “El vent que gronxa la instal·lació.”

“Un somni especial de Guinovart”

Mejías va destacar l’origen de la Vinya dels Artistes, a partir d’“un somni molt especial de Josep Guinovart”. La idea de l’artista d’Agramunt va començar a fer-se realitat el 2009. Des d’aleshores, aquest terreny s’ha anat omplint de creacions de Carlos Pazos, Antoni Llena, Frederic Amat, Carles Santos, Brossa..., o Vallverdú l’any passat. El 6 de juliol (19.00), Mejías s’afegirà a aquesta galeria d’art a l’aire lliure en un acte amb degustació de vins, performance i sopar. Reserves abans del 21 de juny al 973 050 018, 973 392539 o sara@masblanchijove.com.