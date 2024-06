Més arts escèniques als pobles

Atansar les arts escèniques i la programació teatral a totes les comarques de Lleida és l’objectiu del nou projecte Lleida Escena, impulsat per FiraTàrrega i que es va presentar ahir a l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Així, durant la jornada inaugural de la pròxima edició de la Fira de Teatre al Carrer, el 5 de setembre, es presentarà a representants i programadors dels municipis lleidatans inscrits –se n’esperen almenys mig centenar– un cartell de 10 propostes escèniques adaptades a les necessitats de les diferents poblacions i que no requereixin una gran tècnica o escenografia per afavorir així la seua programació. La iniciativa se centrarà a donar a conèixer les possibilitats de contractació de teatre a pobles “que no estan acostumats a programar o que estan fora d’aquest sistema”, va apuntar la directora executiva de FiraTàrrega, Natàlia Lloreta. La coordinadora del Lleida Escena, la gestora cultural i vicepresidenta del Consell Nacional de la Cultura i les Arts Margarida Troguet, va assegurar que la iniciativa arriba “en un moment oportú” perquè Ponent és “un territori d’atracció”, posant com a exemple esdeveniments culturals com el projecte de circ i teatre Nilak, el festival de gastronomia i patrimoni Espurnes Barroques o el Dansàneu.

La vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, va afirmar que Lleida Escena és “un projecte magnífic per a FiraTàrrega i per a tots els municipis de Lleida, ja que promourà l’activitat cultural arreu dels pobles”. FiraTàrrega establirà així mateix els primers llaços d’una xarxa d’arts escèniques i agents culturals del territori en contacte permanent.