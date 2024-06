El nou cicle expositiu de la Panera dialoga amb el pensament i la pràctica feminista

El Centre d’Art La Panera inaugura un nou cicle expositiu que s’endinsa en la relació que manté l’art contemporani amb el pensament i la pràctica feminista. L’equipament cultural estrena avui les quatre exposicions que integren el nou cicle, que es podrà visitar fins al diumenge 29 de setembre. En aquest cas, s’han programat quatre mostres: una individual, una col·lectiva i dues mostres de projecte.

En l’acte d’aquest dissabte al matí, el director de La Panera, Christian Alonso, ha explicat que la voluntat és atansar les arts visuals contemporànies al públic i acompanyar-lo perquè pugui descobrir noves mirades vers la realitat a través de les perspectives que aporten els artistes i creadors. Això, ha afegit, intentant generar experiències amb el visitant perquè interactuï i prengui la seva visió crítica. Alonso ha agraït el treball que han fet els artistes i/o comissaris perquè l’obra pugui ser exposada a La Panera, així com la seva presència a l’acte d’avui per donar algunes claus significatius de les mostres i atendre les curiositats i les preguntes del públic assistent.

L’exposició individual de l’artista Regina José Galindo, titulada “Descolonitzem el món”, traça un recorregut conceptual pel treball de Galindo amb una mirada descolonial, i qüestiona com s’ha construït el relat oficial d’Occident sobre l’explotació dels anomenats “països del Sud Global”. L’exposició té tres àmbits discursius: racisme, violència contra les dones i extractivisme neoliberal. La mostra ha estat comissariada per Semíramis González, i es mostrarà a l’Espai 1 de La Panera.

L’exposició col·lectiva titulada “Només si fa olor de terra” inclou el treball d’artistes joves que, des dels feminismes, conviden a imaginar i explorar les diferents maneres d’habitar uns cossos que viuen en un context marcat per la violència colonial, cisheteropatriarcal i capitalista. L’exposició està comissariada per Blanca Arias, i es presentarà a l’ Espai 0. Les artistes que hi participen són: Alicia Arévalo, Anaïs Florin, Anna Irina Russell, Cande Lázaro, Helena Laguna Bastante, helena vinent, Mar Reykjavik, Maria Alcaide, Marina González Guerreiro, Marta Galindo, Feña Celedón Pérez (Muerte a la Norma / Monster Lab), Tau Luna Acosta i Yun Ping 昀平.

Activitats paral·leles, aquest estiu, a La Panera

La Panera ha preparat diversos tallers i accions fins al setembre, que s’inclouen dins el programa l’Estiu En viu. Algunes estan vinculades als artistes i les exposicions que estan en marxa i altres, dins la proposta de “Documentals a la fresca”.

Els tallers familiars i visites són: taller d’artista – tinta fina i Dibuix i narració en família, com a activitats familiars, i la visita comentada La Panera de nit.

Pel que fa als documentals, es projectarà “Ocaña, retrato intermitente”, de Ventura Pons; “The punk singer”, de Sini Anderson, i “Alteritats”, d’Alba Cros i Nora Haddad.