Tàrrega, capital del reggae

El càmping municipal de Tàrrega va rebre ahir els primers visitants del TàReggae Festival, un nou certamen de música que s’estrena a la ciutat i que està dedicat als ritmes reggae d’arrel jamaicana i en format de sound system, amb una quinzena de selectors i DJ fins demà diumenge.

Organitzat per l’Associació Kymera i La SoniK, la primera jornada del TàReggae Festival va comptar amb les actuacions gratuïtes de Ruralist Sound, La Bum Bum, Red Land Sound, Tropical Mystic, DJ Rambla i Sharin Skank.Avui dissabte s’espera la jornada central, l’única de pagament a partir d’aquesta nit, amb Rootstic Sounds, Black Foots Reggae, Red Land Sound, l’italià Paolo Baldini Dubfiles & Earl Sixteen, el britànic Generaly Levy i el trio femení basc Yare Collective.La música es completa amb un mercat d’artesania i food trucks així com xarrades a La Soll sobre l’autogestió col·lectiva de música o com aturar les violències masclistes. Avui al matí també hi haurà ioga per als més petits i a la tarda, un taller de dansa conscient, entre altres propostes.