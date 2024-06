Morera, estrena postelectoral

El Morera va viure ahir una inauguració oficial en diferit. Dos mesos després de l’obertura al públic –ja han passat des d’aleshores més de 17.500 visitants per l’equipament de la rambla Ferran– i superat ja el calendari electoral, les institucions van poder per fi estrenar de forma oficial la nova seu del Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida. Sense cintes per tallar, però amb parlaments en un acte encapçalat per l’alcalde, Fèlix Larrosa, i el flamant nou president del Parlament, Josep Rull; acompanyats pel president de la Diputació, Joan Talarn; la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; i el subdelegat del Govern, José Crespín. Entre els convidats no van faltar responsables d’altres museus i centres culturals de la ciutat; artistes com Joaquín Ureña o Sonia Alins; exregidors de Cultura protagonistes en major o menor mesura de la història d’aquest projecte, com Antoni Llevot, Montse Parra o Jaume Rutllant; o la directora de SEGRE, Anna Sàez. Crespín va recordar en clau d’homenatge la tasca de Jaume Magre, que “fa gairebé 40 anys va posar les bases per a la recuperació del Morera”. Garriga va assegurar que aquesta nova seu “posa el Morera a nivell europeu; encara mirarem més cap aquí per veure què es cou a Lleida”. Talarn va destacar que “ens mereixíem el millor museu que podíem fer, per desterrar aquella sentència d’antany que per a Lleida ja està bé”.

En la línia de la consellera, Larrosa va remarcar que el nou Morera “ens situa a l’altura de les grans ciutats europees, reafirmant el caràcter de Lleida com a segona capital de Catalunya”. Rull es va mostrar “emocionat perquè el meu primer acte al territori sigui en l’àmbit cultural” i va posar l’exemple de Lleida com a “motor extraordinari per a una Catalunya molt necessitada avui d’autoestima col·lectiva”.

Larrosa i Talarn aposten per seguir amb la col·laboració institucional

L’alcalde no va obviar que “no ha estat un camí fàcil superar els obstacles” per al nou Morera, en al·lusió als anys de provisionalitat del museu i a la recerca de recursos econòmics. Cal recordar que entre l’obra civil de reforma de l’antiga Audiència Provincial i la dotació de l’equipament museogràfic la inversió ha superat els 6,1 milions d’euros, amb aportacions de fons europeus (2 milions), Generalitat (1,3), Diputació (1) i Estat (1), i la resta a càrrec de la Paeria. En aquest sentit, Larrosa va afirmar que “hem de continuar avançant en la governabilitat del Morera”, llançant així un guant a la resta de les institucions per seguir de la mà. El va recollir el president de la Diputació, Joan Talarn, que va assenyalar que “cal acabar de configurar aspectes estructurals com la gestió del museu”, en una velada al·lusió a una cooperació més gran al si del Morera entre les dos institucions. La setmana passada, des del mateix equip tècnic del museu es va criticar el final de contracte de la responsable de premsa i comunicació i la “precarització” laboral del Morera després de perdre així una dels seus sis tècnics. Com ja va informar aleshores la Paeria, el primer edil Larrosa va comentar que, “d’acord amb la legislació, no podem convocar una plaça que no existeix” en la Relació de Llocs de Treball, malgrat que va assegurar que “continuarem treballant” a la recerca de solucions.