Quico Pi de la Serra obrirà el Paupaterres més inclusiu el 17 de juliol

Quico Pi de la Serra inaugurarà el 26 Paupaterres de Tàrrega, que se celebrarà del 17 al 20 de juliol. Entre les principals novetats, el festival de música farà un important esforç per ser més inclusiu i accessible alhora que lluitarà contra el racisme i recuperarà el vas solidari (per a Open Arms) al costat del consell de l’Urgell amb el lema “Cap persona és il·legal”. També s’estrenarà el PaupaJoves, una nova iniciativa que pretén mostrar el talent del territori, amb Utopia i DJ Bacardit. El PaupaKids recuperarà el parc d’inflables d’aigua després de l’eliminació de les restriccions per sequera.

El Paupaterres compta aquest any amb un pressupost de 200.000 euros, el més elevat de la història. A més a més, suma patrocinis d’empreses del territori com Mas Colom-Casa Borges, on tindrà lloc el concert inaugural en el qual també actuarà Olga Zoet. Hi haurà tast de vins i olis i un sopar amb productes Borges. S’oferirà un bus llançadora gratuït des del centre de Tàrrega.Com ja es va anunciar, el cap de cartell serà Oques Grasses, en l’únic concert que oferirà a les Terres de Lleida. Completen la programació Els Amics de les Arts, Alidé Sans, Figa Flawas, Les Testarudes i fins una vintena d’artistes. La meitat de la programació està formada per dones i un 50 per cent són grups lleidatans.