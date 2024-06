FiraTàrrega, amb el joc com a leitmotiv, oferirà 51 espectacles amb un 33% d’estrenes

FiraTàrrega 2024, que se celebrarà del 5 al 8 de setembre, tindrà el joc com a leitmotiv i oferirà 51 espectacles dels quals un 33% seran estrenes. La directora artística, Anna Giribet, va destacar aquest dimecres que “jugar implica trobar-nos, fer comunitat, connectar i implicar el públic en la gamificación de la experiencia”. Giribet va definir la programació del certamen d’aquest any com a “plural, contemporània, equilibrada, molt de reprogramable i jugable”. En aquest sentit, compta tant amb artistes consolidats com Sol Picó -que celebrarà el seu 30 aniversari amb Carrer 024, una peça de gran format que reflexionarà sobre la solitud en la societat actual- o Claire Ducreux en el seu comiat artístic dels escenaris amb Fleurir les âbimes, una delicada peça de visual i de dansa amb el seu segell propi centrant-se en el gest i la poesia, com amb artistes emergents com Clara Ingold o Júlia Godino i Alexa Moya, així com cinc espectacles del programa de Suport a la Creació a càrrec de Ça Marche, Cia. Ferran Orobitg, Kolektiv Lapso Cirk, La Córcoles i Sergi Estebanell.

Un 53% de les companyies són de procedència catalana, amb 7 propostes de Lleida; un 25% són de la resta de l’Estat espanyol, concretament de 8 comunitats autònomes; un 20% són internacionals de 7 països: Austràlia, Bèlgica, Canadà, França, Lituània, República Txeca i Ucraïna, i el 2% restant de procedència mixta.

Un 64% dels espectacles tindran lloc al carrer; un 18% en sales, i l’altre 18% en espais no convencionals. Entre alguns espais repetirà La Paraula a la plaça dels Comediants amb propostes de poesia, música i teatre; l’Espai Reguer amb cinc propostes relacionades amb el joc, i les piscines municipals amb espectacles calmats a l’aire lliure. A més, es mantindrà la secció L’inesperat amb dos propostes.

La programació s’estructura a cinc blocs. El Joc amb 11 propostes, algunes amb alt risc com l’espectacle de circ i equilibris QOROQ de Kolektiv Lapso Cirk, o PLAY(ces) en el qual Markas Liberman oferirà un sol de circ musical en un parc infantil per reflexionar dels diferents cicles de la vida. En aquest bloc també hi ha Toc de fusta i l’estrena de la instal·lació participativa Arrels amb 16 estructures i jocs que permetran descobrir costums i tradicions de tot el món. El segon bloc és Entreteniment amb obres variades com la proposta virtuosista A Simple Space dels australians de Gravity & Other Myths o Rien d’inclus de Fake Blue Collective del Canadà que barreja les arts del circ amb el moviment així com Colom de parc de Clara Ingold, un monòleg ple d’humor sobre l’autodestrucció en la qual estem immersos com a individus i societat. El tercer bloc és Vida i Mort amb propostes que reflexionen sobre la condició humana com l’estrena de Matres de Campi Qui Pugui, una història d’amor que tracta sobre com comunicar a uns nens la malaltia d’una mare, o l’original obra The Duck Show Performance de l’artista lituana Marija Baranauskaité-Liberman que convida el públic a posar-se a la pell dels ànecs per considerar la relació entre animals i humans. En Folklore i Tradició hi ha la performance de dansa i teatre Mover montañas de l’artista Alberto Velasco o la proposta de dansa Doma invoca de la companyia madrilenya DDCdanza -Daniel Dona sobre el concepte de domesticació. I finalment, en Literatura i Poesia, Josep Pedrals exhibirà Suc de garrofes i oli de saüc, una aproximació documental i entretinguda al Rector de Vallfogona, mentre que Judit Cortina & Francesc Cuéllar oferiran TOBETTA, un recital de poesia amb música techno a partir del poemari Nueve lugares hostiles donde gritar.

Quant a la Llotja, FiraTàrrega espera uns 1.200 professionals, els mateixos que l’any passat i comptarà amb la presència confirmada de dos delegacions internacionals d’Amèrica del Nord i de la regió de la Llombardia. Com a projecte destacat hi ha Lleida Escena per potenciar la programació d’arts escèniques en els municipis de Lleida. Destacar que durant el certamen s’organitzaran 25 activitats per a professionals. Natàlia Lloreta, directora executiva, va parlar també de la consolidació de l’eina digital FirTàrrega.Pro per connectar més de 3.000 professionals de 600 entitats registrades.

L’alcaldessa, Alba Pijuan, va insistir en la vinculació de FiraTàrrega amb la ciutat i el seu teixit associatiu així com la participació activa de la ciutadania en els espectacles mentre que el director de Cultura a Lleida, Albert Turull, va afirmar que “FiraTàrrega és un dels principals esdeveniments de les Terres de Lleida amb projecció internacional”.

FiraTàrrega 2024 té un pressupost d’1,2 milions, destaca aquest any l’increment del 12% (0,5 milions) de l’aportació de l’ICEC. Les entrades sortiran a la venda el divendres 26 de juliol al web www.firatarrega.com coincidint amb la celebració de la Revetlla de FiraTàrrega, acte en el qual es presenta la programació a la ciutadania en general.