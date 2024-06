La màgia de 'Harry Potter' ressona a la Seu Vella

L’univers màgic de les pel·lícules de Harry Potter va ressonar ahir a la nit a la Seu Vella en una nova cita del cicle Nits de Lluna plena al claustre. El monument lleidatà va obrir les portes del claustre als visitants fins a mitjanit en una sessió que va amenitzar el cor Corocrux, una formació vocal nascuda a Barcelona fa set anys amb un repertori basat en la banda sonora de les populars pel·lícules del personatge creat per la britànica J.K. Rowling. Corocrox, integrat per veus de tot Catalunya, va presentar l’espectacle coral El torneig de les tres bruixes, en el qual les tres protagonistes lluiten per combatre un mal comú. Nits de Lluna plena al claustre tornarà el 23 de juliol amb havaneres a càrrec de Boira.