El Galacticat de Tàrrega es rebel·la contra ell mateix en la seva 11a edició que fins diumenge exhibeix 90 produccions

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Galacticat de Tàrrega celebra aquest setmana la seva 11a edició, que enguany està dedicada a la contracultura. Es tracta d'un leitmotiv carregat de simbolisme, ja que representa l'evolució del certamen, que passa de centrar-se en el gènere fantàstic i de terror a ser un festival generalista. "Portem deu anys fent una cosa i ara, de cop i volta, ens posem en contra de nosaltres mateixos, per això ens semblava molt lògic començar aquesta nova etapa amb el leitmotiv de la contracultura", ha explicat el director del Galacticat, Ramon Bochaca. Entre dilluns i diumenge, es projectaran 90 produccions audiovisuals als cinemes Majèstic, al teatre Ateneu i a diferents places de Tàrrega. També hi passaran una seixantena de professionals.

Després de deu edicions amb la denominació Mostra de Cinema Fantàstic i Terror de Ponent, el Galacticat de Tàrrega es rebel·la contra ell mateix i passa a denominar-se Festival de Cinema de Tàrrega i Ponent. L'"evolució" es deu a les ganes de l'organització de poder programar propostes sense posar-se "límits", ja que revisant les passades edicions s'havien "adonat" que havien deixat de programar "pel·lícules molt bones" pel simple fet de no encaixar en un gènere concret, ha argumentat el seu director, Ramon Bochaca.

L'onzena edició del festival va arrencar dilluns i s'allargarà fins diumenge. El gruix del públic passarà pel certamen durant el cap de setmana, mentre que l'organització admet que les sessions d'entre setmana han tingut menys espectadors respecte edicions anteriors.

Durant aquests set dies, el Galactiat exhibeix 90 llargmetratges, documentals i curtmetratges, a més d'acollir un seguit d'activitats paral·leles que inclouen el networking i concurs de guions Trobada de Talents, projeccions als carrers i places de Tàrrega, una fira dedicada al còmic i un concert de punk a Cal Trepat.

Entre les projeccions destacades hi ha la presentació del documental 'Eterna' (2022), codirigit per Juanma Sayalonga i David Sainz, sobre la figura de la rapera andalusa Gata Cattana, que va morir l'any 2017 amb 25 anys i que amb el temps ha esdevingut una referent del rap amb temàtica social i feminista. Sayalonga ha explicat que l'artista va ser i és encara un referent de la contracultura. "Ella va dignificar la poesia dins la música urbana amb un estil i una veu únics que ens va partir a tots", ha expressat el codirector, que ha afegit que l'objectiu del documental és, a banda de retre homenatge, donar a conèixer Gata Cattana a públics nous.

També han viatjat fins a Tàrrega Oan Hostench i Guim Gascón, director i productor, respectivament, per presentar aquest divendres del documental 'El Guernika no existe', sobre la banda de carrer de Barcelona Carne de Satán. L'organització preveu que durant aquests dies pel festival hi passin una seixantena de professionals de la indústria cinematogràfica entre productors, guionistes, directors i actors.

Festa inaugural a la tarda

Aquest divendres a les 7 de la tarda tindrà lloc la Festa Inaugural de l'XI edició del Galacticat, amb la catifa vermella i la projecció de la pel·lícula britànica 'Tales of Babylon' del director Pelayo de Lario, als Cinemes Majèstic. El film està ambientat en el submon londinenc, on les mafies i els seus assassins a sou es disputen un mateix objectiu: una nena, filla d'una misteriosa capo. En acabar, es projectarà a l'avinguda Catalunya la pel·lícula 'Robot Dreams', guanyadora del Premi Goya 2023 a millor pel·lícula d'animació i nominada als Oscars 2023.

Dissabte a la tarda s'organitzarà una fira de llibres i còmics davant dels Cinemes Majèstic amb la presència de diverses editorials i escriptors que aprofitaran per presentar les seves darreres novetats. Al llarg de la jornada també hi haurà diverses sessions de projeccions de curtmetratges, llargmetratges i documentals amb la participació de directors, guionistes i productors a l'interior del Majèstic.

El colofó final de la XI edició serà diumenge a Cal Trepat de Tàrrega, a partir de les 18.00 hores, amb l'Entrega de Premis i un concert punk que comptarà amb l'actuació de Ruïnosa y las Strippers de Rahola, Zombi Pujol, Moshbowl i Fox System.