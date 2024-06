Ritme i fruita dolça a Seròs

El camp de futbol de Seròs acollirà el dissabte 6 de juliol el tercer Fruit Music Festival, un esdeveniment cultural, musical i gastronòmic amb què aquesta localitat del Baix Segre busca promocionar la producció i consum de la fruita dolça autòctona. El primer tinent d’alcalde de Seròs, Albert Mòdol, va presentar ahir aquesta iniciativa, “un projecte de turisme musical i de promoció de la nostra terra per donar a conèixer la nostra fruita per tot arreu”. El regidor de Cultura, Josep Albà, va detallar el programa d’activitats (vegeu el desglossament), destacant el taller del divendres 5 sobre com introduir la fruita en el nostre dia a dia, que impartirà la xef lleidatana Mercè Camins. La presentació del festival, a les piscines municipals, va comptar amb productes km 0 i la presència de responsables polítics de localitats del Baix Segre, com l’alcalde de la Granja d’Escarp, Manel Solé, que va valorar “el treball darrere d’aquest certamen i el de la recollida de la fruita”.