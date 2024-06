Musical del segle XII a Lleida

Compositora, escriptora, filòsofa, científica, naturalista, metgessa, mística, líder monacal i profetessa..., l’abadessa benedictina alemanya Hildegarda de Bingen va ser abans que res una dona molt avançada al seu temps, el segle XII. Ara, l’escola monàstica Sinclètica, un nou projecte cultural del monestir de Sant Benet de Montserrat liderat per la monja Teresa Forcades, ha produït una de les peces de música sacra que va compondre Hildegarda entorn de l’any 1151, Ordo Virtutum, que avui dissabte (19.00 h, 15 €) es representarà a Lleida, al singular escenari de l’antiga església romànica de Sant Martí. Aquest drama musical, del qual es conserva la lletra per complet (en llatí) i la notació, “es converteix en un espectacle d’interès artístic i històric, però també de reflexió espiritual”, com van destacar ahir en la presentació els organitzadors. De fet, es tracta d’un autèntic clàssic de la cultura europea medieval, en el qual el protagonista és l’ànima, que es veu temptada pel diable i el seu món, allunyat de la llum de les virtuts. Aquest Ordre de les Virtuts es tradueix en un muntatge coral de cant gregorià, en el qual el públic també podrà seguir en una gran pantalla el text traduït al català. La direcció escènica i l’adaptació teològica corren de la mà de Teresa Forcades, que ahir ja es va traslladar a Lleida per coordinar l’espectacle, en el qual participen un elenc de cantaires –entre els quals les sopranos Clara Brunet i Alba Asensi–, músics i professionals especialitzats sota la direcció musical de Rosamaria Aguadé.

L’organització a Lleida d’aquest concert –que només s’ha vist a Montserrat, Barcelona i Poblet– va a càrrec de la promotora cultural Homes i Madones de Paratge de Lleida amb la col·laboració de l’associació Amics de la Unesco de Lleida i el suport del Museu de Lleida i la Fundació Orfeó Lleidatà.En una picada d’ullet a la consideració d’Hildegarda (canonitzada el 2012 per Benet XVI) també com a santa patrona de la cervesa –com a herbolista, va introduir l’ús del llúpol per fermentar i preservar aquesta beguda–, la marca de cervesa artesanal Torrent de Torrebesses obsequiarà el públic després del concert amb una ampolleta.