Rèquiem de Mozart sota l'A-2

La Coral Ginesta va celebrar ahir a la nit el catorzè concert al túnel situat sota l’A-2 a Cervera. El va dedicar a l’obra mestra de Wolfgang Amadeus Mozart, el Rèquiem en re menor. En la proposta van participar l’orquestra Terrassa 88, el Cor de Cambra de la diputació de Girona i la Coral Ginesta de Cervera. En total, 74 cantants i 27 músics. La introducció va anar a càrrec de David Puertas, que va recordar la trajectòria del músic que va morir als 35 anys deixant aquesta obra mestra inacabada. El director de la Ginesta, Josep Miquel Mindán, va dedicar l’obra a la fidelitat del públic que “cada any omple el túnel” i va declarar que els concerts pretenen “deixar constància de l’empremta que han deixat els grans músics, les grans persones, que és la màgia del túnel de l’A-2”. Per la seua part, l’alcalde de Cervera, Jan Pomés, va dedicar les seues paraules d’agraïment a la coral de Cervera i al seu president, Christian Terribas. El concert va començar amb l’Addagio i Fuga de Mozart. L’actuació va omplir el túnel amb més de 500 espectadors. Es tracta d’un espai que conté una sonoritat excepcional que permet realitzar el concert sense equip de so. Per al seu inspirador, Xavier Puig, és un “temple de la modernitat”. Poques coses els queden per experimentar als membres de la Coral Ginesta. Camí del mig segle de trajectòria, han cantat cançons de taverna amb un vas i una botella de vi, han gravat el Cançoner Popular de la Segarra i han viatjat per tot Europa acompanyats de les millors orquestres. Des del 2009 ofereixen una nova proposta sota l’A-2: obres de repertori clàssic, però també actuals.