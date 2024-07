La Biblioteca tanca per obres

Les obres de reforma de la zona del vestíbul d’entrada i recepció de la Biblioteca Pública de Lleida obligaran a tancar al públic aquesta infraestructura cultural de la ciutat a partir de dilluns vinent, 8 de juliol, i fins al 18 d’agost. Com ja va informar SEGRE el mes d’abril passat, la Biblioteca Pública millorarà l’accessibilitat i la visibilitat de l’espai de recepció, creant una àrea de lectura o de seient amb grades i obrint les dos parets que donen d’una banda a l’hemeroteca i, per l’altra, a la zona infantil. Així mateix, s’incorporarà una rampa en una de les dos escales d’accés al vestíbul d’entrada.

Les obres –que es preveu que arranquin aquesta mateixa setmana– tenen un cost total de 269.431 euros i es desenvoluparan fins a finals d’octubre. Tanmateix, la complexitat en alguna de les fases d’aquests treballs de millora, i per garantir també la seguretat d’usuaris i treballadors, fa necessari el tancament de la Biblioteca durant aquests 40 dies de juliol i agost. Des de la conselleria de Cultura es va informar que s’ha seleccionat just aquest període, el de menor afluència de públic de l’any, per minimitzar les molèsties als usuaris. Aquest projecte s’emmarca en el pla director d’actuacions a l’edifici aprovat l’any 2021, que va incloure la reforma de l’àrea d’Arts i Patrimoni, els lavabos de la planta baixa, la reparació de les claraboies dels claustres o la renovació parcial de mobiliari, amb una inversió que ja supera els 800.000 euros.

Serveis, reserves i préstecs, també durant el tancament

■ Durant les setmanes del tancament al públic, la Biblioteca prestarà atenció telefònica de 9.00 a 15.00 h de dilluns a divendres, així com també per correu electrònic. A més, es podran recollir les reserves de documents fetes abans del tancament (en horari de 12.00 a 15.30 h de dilluns divendres), accedint a l’edifici per l’entrada de la façana lateral del carrer del Sant Crist. Així mateix, les bústies de retorn a les dos façanes de l’equipament continuaran operatives. I tots els préstecs efectuats abans d’aquest divendres tindran data de retorn fins al 2 de setembre.