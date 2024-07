Obra gràfica de Joan Miró al Castell del Remei

La sala Lucilla Atilia del Castell del Remei exhibeix fins al 30 de setembre una gran exposició d’obra gràfica de Joan Miró (1893-1983), una de les primeres a Lleida, amb 44 dibuixos, litografies, gravats, xilografies i altres formats, molts firmats a mà per aquest artista català universal.

L’exposició Joan Miró, poesia i obra gràfica està integrada per obres del col·leccionista José Luis Escuer, que també posa a la venda. A més, la majoria de les peces estan relacionades amb diferents poetes, com ara Rafael Alberti, Shuzo Takiguchi, Joan Brossa, Alexander Cirici, Joan Eduardo Cirlot, J.V. Foix, Sebastià Gasch, Rafael Santos Torroella o Paul Éluard. Així, el visitant pot veure set obres de la sèrie Variacions acròstiques al jardí de Joan Miró, que forma part d’un projecte conjunt amb Alberti; també un gravat de la sèrie Cop de Poma, editat a partir d’una suite del llibre homònim de Joan Brossa; la litografia À toute épreuve, en què van col·laborar Joan Miró, el poeta Paul Éluard i l’editor Gérald Cramer per crear el 1958 el llibre també titulat À toute épreuve; o dos dibuixos elaborats amb ceres i firmats a llapis sobre dos litografies, una de Derrière le miroir i una altra de la sèrie A Joan Prats, que estava formada per deu litografies firmades a mà i quatre més amb monograma (M) “avant la lettre”.