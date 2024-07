Recital 'italià' al festival del mil·lenari de Sant Pere de Ponts

La col·legiata de Sant Pere de Ponts va obrir divendres a la nit el festival d’estiu amb què l’ajuntament d’aquesta localitat de la Noguera commemora aquest any el mil·lenari d’aquest edifici monumental. La mezzosoprano internacional amb arrels a Ponts Mireia Pintó va protagonitzar el recital Venècia, entre canals i música, acompanyada al piano per Vladislav Bronevetzky i amb l’actriu Sílvia Bel com a rapsoda. El concert va repassar composicions de Schubert, Mendelssohn, Chopin, Rossini o Fauré que es van inspirar en la ciutat italiana.